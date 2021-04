Für Trainer Hannes Wolf vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen bedarf es am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) beim designierten Meister Bayern München "ein Topspiel in allen Bereichen" von seinem Team. "Wir müssen sehr gut verteidigen und Tempo auf den Platz bekommen", sagte der Coach am Montag auf der Pressekonferenz: "Aber durch den Derbysieg und mit den individuellen Fähigkeiten unserer Spieler gehen wir mit Rückenwind in die Partie."

Wolf fordert sehr gute Defensivleistung seines Teams

Am Samstagabend hatte der Werksklub das Derby gegen Abstiegskandidat 1. FC Köln mit 3:0 gewonnen. Wolf weiter zur Ausgangsposition für Bayer: "Es sind nur noch fünf Spiele, und wir brauchen weiterhin Punkte." Ein Spiel gegen die Bayern gebe "einen extra Kick, da ist man bereit, über Grenzen zu gehen".

SID