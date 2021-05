Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss im DFB-Pokalfinale (13. Mai) gegen Borussia Dortmund ohne seinen Ergänzungsspieler Lazar Samardzic (19) auskommen. Der Mittelfeldspieler zog sich nach Angaben der Sachsen im Training einen Meniskusriss zu und fällt voraussichtlich vier bis sechs Wochen aus.

Lazar Samardzic (l.) fällt für das DFB-Pokalfinale aus

Samardzic stand in der laufenden Saison in sieben Bundesliga-Partien auf dem Feld, in fünf davon wurde er von Trainer Julian Nagelsmann eingewechselt.

SID