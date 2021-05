Mit zehn Turnierneulingen starten Bundestrainer Toni Söderholm und die deutsche Nationalmannschaft in Lettland in die WM ohne große NHL-Stars. Erster deutscher Gegner in der Vorrundengruppe B ist um 15.15 Uhr das coronageschwächte Italien. Sport1 überträgt live aus Riga.

Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm

Noch mehr Gigantismus - beim virtuellen 71. Kongress des Weltverbandes FIFA wollen die 211 Mitgliedsverbände über einen Vorschlag Saudi-Arabiens beraten. Der Golfstaat möchte eine Machbarkeitsstudie für eine WM im Zweijahresrhythmus auf den Weg bringen.

SID