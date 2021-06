FUSSBALL: Die deutsche Nationalmannschaft trifft mit den zurückgekehrten Führungsspielern Mats Hummels und Thomas Müller auf Dänemark. Bei der ersten und vorletzten Standortbestimmung für die Mannschaft des scheidenden Bundestrainers Joachim Löw will sich das DFB-Team vor Turnierstart in Form bringen, denn in der EM-Gruppe F warten mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal gefährliche Gegner. Um 21.00 Uhr wird in Innsbruck angestoßen.

EM-Test gegen Dänemark: Joachim Löw

TENNIS: Nach seinem Fünf-Satz-Sieg im deutschen Erstrundenduell gegen Oscar Otte wartet bei den French Open mit Roman Safijullin ein alter Bekannter auf Alexander Zverev. Gegen den Russen hatte der Weltranglistensechste bereits bei den Junioren gespielt - und deutlich gewonnen. Einen ähnlichen Ausgang wünscht sich Zverev auch für die diesjährige Ausgabe.

BASKETBALL: EuroLeague-Viertelfinalist Bayern München hat in der Play-off-Serie gegen die MHP Riesen Ludwigsburg ausgeglichen und eine Vorentscheidung zu Gunsten des Hauptrundensiegers verhindert. Im heimischen Audi Dome wollen sich die Bayern nun selbst in eine gute Position bringen und einen großen Schritt in Richtung Finale machen. Los gehts es um 20.30 Uhr.

