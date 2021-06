Angetrieben vom furiosen 4:2-Erfolg über Portugal geht die deutsche Nationalmannschaft in ihr entscheidendes letztes Gruppenspiel gegen Ungarn. Schon ein Remis in München gegen den Außenseiter reicht dem DFB-Team zum Einzug ins Achtelfinale, bei einem Sieg winkt sogar der Gruppensieg, sollte Frankreich in Budapest gegen Portugal straucheln. Eine Niederlage würde allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit das Aus für die Elf von Bundestrainer Joachim Löw bedeuten. Anpfiff beider Partie ist um 21.00 Uhr.

Das DFB-Team kämpft gegen Ungarn um das Achtelfinale (Foto: SID)

In der Gruppe E könnte es kaum spannender sein: Tabellenführer Schweden und Schlusslicht Polen trennen nur drei Zähler. Mitfavorit Spanien steht nach zwei Unentschieden unter Druck und muss sich in Sevilla gegen die Slowakei vor allem in der Offensive steigern. Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski ist mit nur einem Punkt ebenfalls zum Siegen verdammt, den Schweden reicht in St. Petersburg dagegen ein Remis zum Weiterkommen. Die Partien finden parallel um 18.00 Uhr statt.

SID