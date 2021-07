Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Innenverteidiger Timo Hübers verpflichtet. Der 24-Jährige kommt ablösefrei vom Zweitligisten Hannover 96 und erhält einen Zweijahresvertrag. Das teilten die Kölner am Mittwoch mit. "Timos fußballerische Qualitäten als Innenverteidiger sind bekannt", sagte Kölns Interims-Sportchef Jörg Jakobs: "Was ihn darüber hinaus auszeichnet, sind seine Mentalität und sein Interesse, sich permanent weiterzuentwickeln."

Timo Hübers wechselt zum 1. FC Köln (Foto: SID)

Hübers bestritt in der vergangenen Saison 20 Zweitligaspiele für Hannover und erzielte dabei zwei Tore. In der Spielzeit 2016/17 war er bereits für die zweite Mannschaft des FC im Einsatz, ansonsten lief er stets für die Niedersachsen auf. "Das Gesamtpaket hat für mich einfach gestimmt. Ich kann wieder Bundesliga spielen, und das bei so einem besonderen Verein", sagte Hübers.

Er ist nach Rückkehrer Mark Uth (Schalke 04) und Dejan Ljubicic (Rapid Wien) der dritte bestätigte Transfer der Kölner für die neue Saison.

SID