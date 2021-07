Mit klaren Vorstellungen und Zielen nimmt Gerardo Seoane seine neue Rolle als Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen in Angriff. "Meine Aufgabe ist es, aus dem vorhandenen Potenzial die bestmögliche Variante auf den Platz zu bringen, das Maximum aus den Ressourcen zu holen", sagte der 42-jährige Schweizer bei seiner Vorstellung am Dienstag.

Seoane startet mit klaren Vorstellungen und Zielen (Foto: SID)

Dabei will es der Eidgenosse dem Gegner so schwer wie möglich machen, gut gegen Bayer auszusehen: "Es muss ein Gefühl entstehen, dass es unangenehm ist, gegen Leverkusen zu spielen." Seoane kommt mit der Empfehlung von drei Meisterschaften mit Young Boys Bern an den Rhein. Seoane tritt die Nachfolge von Hannes Wolf an, der interimsweise den Werksklub übernommen und noch in die Europa League geführt hatte.

Am Dienstag hielt Seoane die erste Einheit auf dem Trainingsplatz ab. Sein Sommer-Trainingslager wird Bayer bereits zum achten Mal im Salzburger Land abhalten. Vom 16. bis zum 23. Juli bezieht der Tross das Hotel Tauern Spa in Kaprun und wird im Alois-Latini-Stadion in Zell am See trainieren.

SID