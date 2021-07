Aktuell befinden sich die meisten Fußballproficlubs in Europa in der Vorbereitung. Zwar ist die EM erst seit wenigen Tagen vorbei und viele der Nationalspieler weilen noch im Urlaub, dennoch lohnt sich schon der Blick auf die Kader der Bundesligateams. Neben den schon länger bekannten Wechseln von Upamecano zum FC Bayern und dem Wechsel von Jadon Sancho auf die Insel zu Manchester United ist es diesen Sommer noch sehr ruhig auf dem deutschen Transfermarkt. Es ist aber davon auszugehen, dass in den kommenden Tagen und Wochen immer mehr Wechsel verkündet werden.

Foto: YouTube

Aktuell sind besonders die Stars der Fußball EM gefragt. Viele der Nationalspieler konnten sich auf größtmöglicher Bühne präsentieren und anderen Vereinen anbieten. Besonders Profis, deren Vertrag bald ausläuft und die deshalb für eine relativ geringe Ablöse zu haben sind, werden aktuell heiß gehandelt. Bekannte Namen, auf die diese Faktoren zutreffen, sind der Dortmunder Thomas Delaney und der Leipziger Marcel Sabitzer. Ersterer hat mit Dänemark ein überraschend starkes Turnier gespielt, während Letzterer eine der Stützen der stark aufspielenden Österreicher war. Während ein Wechsel Delaneys noch nicht sehr sicher ist, stehen bei Sabitzer und seinem Arbeitgeber RB Leipzig die Zeichen auf Abschied.

Leipzig möchte den eingeschlagenen Weg, nämlich die Verpflichtung und Entwicklung junger Talente und deren späteren Verkauf weitergehen und könnte für EM-Spieler Sabitzer nun ein Jahr vor seinem Vertragsende Kasse machen. Der Mittelfeldspieler soll bei den Premier League Teams FC Arsenal und Tottenham Hotspurs auf den Zettel stehen. Aber auch Borussia Dortmund soll über eine Verpflichtung des Eidgenossen nachdenken. Hier könnte Sabitzer zusammen mit Donyell Malen versuchen, das Loch, welches durch den Abgang von Jadon Sancho entstanden ist, füllen. Noch ist keine der beiden Wechsel spruchreif und es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis bekannt wird, wohin es Sabitzer zieht.

Ein Wechsel in die Premier League scheint aber am wahrscheinlichsten, da RB Leipzig alles dafür tun wird, um den Abgang Sabitzers zu einem direkten Konkurrenten zu verhindern. Zudem ist es für den Mittelfeldspieler wohl die letzte Chance, bei einem Topclub im Ausland anzuheuern. Auf der Insel könnte er nicht nur deutlich mehr verdienen, sondern sich zudem in der wohl besten Liga der Welt beweisen. Red Bull ruft für den Spieler, der nun schon seit vielen Jahren für den Verein spielt, eine kolportierte Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro auf. Die immer gut informierte Bild Zeitung berichtete kürzlich sogar, dass RasenBallsport Leipzig wohl ein Angebot von 17 Millionen Euro akzeptieren würde.