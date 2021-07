Der spanische Fußball-Erstligist Celta Vigo hat das für kommenden Samstag geplante Testspiel bei Bundesligist Bayer Leverkusen wegen einiger Coronafälle abgesagt. Das teilte Bayer am Dienstag mit.

Celta Vigo wird nicht gegen Bayer Leverkusen testen (Foto: SID)

In den vergangenen Tagen hatte es COVID-19-Infektionen bei den Andalusiern gegeben. Die Klubführung entschied daraufhin kurzfristig, die Reise nach Deutschland nicht anzutreten. Bayer ist nun auf der Suche nach einem neuen Gegner für das letzte Vorbereitungsspiel. Am 7. August startet die Werkself mit dem DFB-Pokalspiel gegen Lok Leipzig in die neue Saison.

SID