Fußball-Bundesligist FC Augsburg ist am Dienstagvormittag von der Staatsanwaltschaft und dem Hauptzollamt Augsburg aufgesucht worden. Das gab der Klub bekannt. Die Behörden reagierten auf Medienberichte aus dem Frühjahr zum Thema "Mindestlohn im Nachwuchsfußball in Deutschland", in denen auch der FCA genannt worden sei.

Besuch vom Hauptzollamt und Staatsanwaltschaft beim FCA (Foto: SID)

"Selbstverständlich kooperiert der FC Augsburg vollumfänglich mit den Kollegen der Behörden, bittet aber gleichzeitig um Verständnis, dass aufgrund des laufenden Verfahrens keine weiteren Angaben gemacht werden können", hieß es in der Mitteilung. Die Beamten hätten "Unterlagen zur Durchsicht" mitgenommen.

SID