Marco Reus steht für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bereit. "Natürlich habe ich Lust. Ich mache mir da keinen Stress, aber es ist und bleibt immer eine Ehre, für Deutschland zu spielen", sagte der Kapitän von DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund nach dem 5:2 (3:1) zum Bundesligastart gegen Eintracht Frankfurt bei Sky.

Marco Reus könnte bald wieder für Deutschland auflaufen (Foto: SID)

Der 32-Jährige hatte nach vielen Verletzungen aufgrund der Belastung auf die EM verzichtet. "Ich habe ja nicht gesagt, dass ich nie mehr für die Nationalmannschaft spielen werde", sagte Reus im ZDF und kündigte ein Telefonat mit Hansi Flick an.

Der neue Bundestrainer sah den starken Auftritt von Reus (ein Tor) gegen Frankfurt im Stadion. Schon bei seiner offiziellen Vorstellung hatte Flick den 44-maligen Nationalspieler (13 Tore) als einen "der besten Spieler im letzten Drittel" gelobt.

Seinen Kader für die drei Qualispiele in St. Gallen gegen Liechtenstein (2. September), gegen Armenien in Stuttgart (5. September) und gegen Gastgeber Island (8. September) gibt Flick am 26. August bekannt.

SID