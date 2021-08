Der Wechsel von Luca Waldschmidt zum Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg steht offenbar unmittelbar bevor. Laut einem Bericht der Bild soll der Offensivspieler am Samstag in Wolfsburg eintreffen, dort den Medizincheck absolvieren und einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Als Ablöse sind rund zwölf Millionen Euro an Benfica Lissabon fällig.

Kapitel Lissabon für Waldschmidt wohl wieder beendet (Foto: SID)

VfL-Trainer Mark van Bommel wollte die Gerüchte um den ehemaligen Freiburger zuletzt weder dementieren noch bestätigen. "Gute Spieler sind immer interessant", hatte der Niederländer gesagt: "Ich konzentriere mich auf die Mannschaft, die wir haben."

SID