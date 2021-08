Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat wie angekündigt eine Million Euro für Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gespendet, die infolge der Hochwasserkatastrophe Anfang Juli in ihrer Existenz bedroht sind. Präsident Herbert Hainer und Vorstandschef Oliver Kahn überreichten am Dienstag symbolische Schecks in Höhe von jeweils 500.000 Euro. 100.000 Euro spendete der Klub bereits über den FC Bayern Hilfe e.V. an Flutopfer in Bayern.

Bayern München spendet - Oliver Kahn übergibt Scheck (Foto: SID)

"Wenn eine so große Not entsteht, muss unsere Gesellschaft zusammenstehen und Hilfe leisten", sagte Hainer. "Die Bilder (...) haben uns alle beim FC Bayern schockiert. Es war uns wichtig, den betroffenen Menschen schnell und unbürokratisch Hilfe zu leisten", ergänzte Kahn.

Der FC Bayern stellte in Rücksprache mit beiden Landesregierungen sicher, dass die finanzielle Unterstützung direkt an notleidende Haushalte verteilt werden kann. Für das geplante Flutopfer-Benefiz-Spiel zwischen Schalke und den Bayern in Gelsenkirchen steht derzeit noch kein Termin fest.

SID