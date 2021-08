Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat in der Defensive noch einmal nachgelegt. Linksverteidiger Lennart Czyborra wechselt auf Leihbasis mit anschließender Kaufoption vom italienischen Erstligisten CFC Genua 1893 nach Ostwestfalen. In der vergangenen Saison war der 22-Jährige bereits von Atalanta Bergamo, Klub des deutschen Nationalspielers Robin Gosens, nach Genua ausgeliehen und absolvierte dort 19 Pflichtspiele.

Arminia Bielefeld leiht Lennart Czyborra aus Italien aus (Foto: SID)

"Wir sind glücklich, dass wir die vakante Position mit der Leihe von Lennart geschlossen haben. Er ist ein junger Spieler, der in Deutschland ausgebildet wurde und bereits viel Erfahrungen im Profibereich in den Niederlanden und in Italien sammeln konnte", sagte Bielefelds Geschäftsführer Sport Samir Arabi.

SID