Fußball-Bundesligist Hertha BSC bangt vor dem Auswärtsspiel bei Bayern München um Routinier Kevin-Prince Boateng. "Diese Woche hat er noch nicht trainiert. Nicht mal individuell, deshalb warten wir noch einen Tag ab. Ich glaube, das wird nichts", sagte Trainer Pal Dardai vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim deutschen Rekordmeister. Boateng war am vergangenen Wochenende gegen den VfL Wolfsburg (1:2) mit Rückenproblemen ausgewechselt worden.

Boateng wurde wegen Rückenproblemen ausgewechselt (Foto: SID)

Dennoch glaubt Dardai an sein Team, das die ersten beiden Ligaspiele verloren hatte. "Trotzdem sind wir gut aufgestellt mit einem breiten Kader, der die Minimalchance hat. Die wollen wir nutzen und etwas mitnehmen", so der Ungar. Neuzugang Ishak Belfodil, der von der TSG Hoffenheim gekommen war, wird laut Dardai indessen mit nach München fahren. Ob der Offensivmann gleich in der Startelf stehen wird, ließ der Coach offen.

SID