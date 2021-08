Drei Tage nach dem endgültigen Aus im DFB-Pokal wegen der Wechselpanne von Trainer Mark van Bommel will der VfL Wolfsburg zumindest in der Fußball-Bundesliga auf Kurs bleiben. Die Wölfe, unter der Woche vor dem DFB-Bundesgericht in der Berufungsverhandlung gescheitert, treffen ab 17.30 Uhr nach zwei Siegen aus zwei Spielen auf Vizemeister RB Leipzig. Bereits um 15.30 Uhr bekommt es Union Berlin im ersten Einsatz nach der Qualifikation für die Gruppenphase der Conference League mit Borussia Mönchengladbach zu tun.

Der VfL Wolfsburg empfängt RB Leipzig (Foto: SID)

Der nach vier Spielen verlustpunktfreie Spitzenreiter Jahn Regensburg ist in der 2. Fußball-Bundesliga beim FC St. Pauli gefordert und will ab 13.30 Uhr seine Serie ausbauen. Werder Bremen peilt im dritten Anlauf den ersten Heimsieg an, der Absteiger tritt gegen Aufsteiger Hansa Rostock an. Dynamo Dresden erwartet den SC Paderborn.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen startet von der Pole Position aus der Sommerpause der Formel 1. Der Mercedes-Pilot gewann ein verrücktes Qualifying zum Großen Preis von Belgien und verwies George Russell im Williams auf Rang zwei. Erst dahinter ordnete sich Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes ein. Sebastian Vettel im Aston Martin wird das Rennen ab 15.00 Uhr vom starken fünften Platz angehen.

SID