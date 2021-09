Fußball-Bundesligist SpVgg Greuther Fürth hat sich vor dem Transferschluss nochmal Verstärkung für die Abwehr geholt. Der Aufsteiger verpflichtete Innenverteidiger Nick Viergever (32), der insgesamt und zuletzt für die PSV Eindhoven 299 Spiele in der niederländischen Eredivisie absolvierte. Er unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei den Franken, die aus ihren ersten drei Saisonspielen nur einen Punkt holten.

Nick Viergever wechselt zu SpVgg Greuther Fürth (Foto: SID)

Viergever bringt auch die Erfahrung aus 53 Spielen in der Europa League und elf Spielen in der Champions League mit nach Fürth. "Wir sind davon überzeugt, dass er uns im Abwehrverbund nochmal stärker machen kann", sagte Manager Rachid Azzouzi. "Er wird uns mit seiner Erfahrung und Qualität sofort weiterhelfen", ergänzte Trainer Stefan Leitl. Viergever wird am Sonntag zur Mannschaft stoßen.

SID