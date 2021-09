Auch in dieser Saison gibt es in der ersten Fußball Bundesliga wieder einen spannenden Abstiegskampf. Gleich mehrere Teams stehen im Verdacht, daran beteiligt zu sein. Wer die besten Chancen hat, am Ende die Klasse zu halten, das sehen wir uns hier in diesem Artikel genauer an.

Foto: SID

Greuther Fürth

Der Aufsteiger aus Fürth muss in jedem Fall mit in die Betrachtung einbezogen werden. Der Klub stellt mit rund 30 Millionen Euro aktuell den niedrigsten Gesamtmarktwert der Liga. Auch in Sachen Erfahrung in der ersten Liga ist Greuther Fürth weit abgeschlagen hinter den anderen Vereinen. Schon am ersten Spieltag der neuen Saison zeigte sich dies deutlich. 5:1 hieß es am Ende im Spiel gegen den VfB Stuttgart.



Entscheidend für den Kampf um den Klassenerhalt wird sein, wie schnell Greuther Fürth den Druck der neuen Liga annehmen kann. Der Verein stellt einen der jüngsten Kader der aktuellen Saison. Dabei wird es wichtig sein, die jungen Spieler so schnell wie möglich an das neue Niveau heranzuführen und sie in ihrer Entwicklung zu stärken.



Zugleich stellt sich die Frage, ob genügend Geld vorhanden ist, um den Kader im Zweifelsfall zu verstärken. Mit Lotto konnte man kürzlich einen weiteren starken Sponsor an die eigene Seite ziehen. In diesen Tagen geben immer mehr Nutzer ihren Tippschein direkt online ab, was unter anderem niedrigere Gebühren mit sich bringt. Entsprechend groß ist die Zielgruppe, die sich in diesen Tagen für das Thema interessiert. Weitere Infos zu Lotto 6 aus 45 sind auf dieser Seite zu finden.

VfL Bochum

Auch beim Aufsteiger VfL Bochum stellt sich in diesem Jahr die Frage, ob es mit dem Erhalt der Klasse klappt. Im Gegensatz zu anderen Klubs setzen die Bochumer in dieser Saison vor allem auf Erfahrung. 27,2 Jahre war der Kader zu Beginn der Saison alt. Damit handelt es sich mit Abstand um das erfahrenste Team der Bundesliga.



Gestandene Spieler sollen für die nötige Stabilität für den Klassenerhalt sorgen. Dass dieses Prinzip durchaus gelingen kann, zeigte schon der Start in die Saison. Ein erster Sieg nach zwei Spielen nährt die Hoffnung, dass es mit einem weiteren Jahr erster Bundesliga klappen kann.

Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld musste schon im letzten Jahr lange zittern, eher der Erhalt der Klasse gesichert war. Ähnlich könnte es auch in diesem Jahr laufen. Es war vor allem der starke Teamgeist, der in Kombination mit sportlichen Lichtblicken für den Erfolg sorgte. Allen voran wäre hier Schlussmann Stefan Ortega zu nennen, der auch in diesem Jahr zwischen den Pfosten auf der Alm stehen wird. Der Verbleib in der Liga dürfte unter dem Strich trotzdem ein Kraftakt werden.

1. FC Köln

Traditionell zählt auch der 1. FC Köln zu den Kandidaten, die sich mit dem Verbleib in der ersten Liga schwer tun könnten. Trainer Steffen Baumgart steht vor der großen Aufgabe, für mehr Biss und Kampfgeist zu sorgen. Ein Auftaktsieg und eine erstaunlich knappe Niederlage gegen den FC Bayern am zweiten Spieltag begründen jedoch die Hoffnung, dass es weniger knapp werden könnte als im letzten Jahr.