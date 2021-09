Trainer Mark van Bommel vom Bundesliga-Tabellenführer VfL Wolfsburg hat seine Spieler davor gewarnt, das Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Neuling SpVgg. Greuther Fürth auf die leichte Schulter zu nehmen. "Okay, Fürth ist mit nur einem Punkt gestartet, aber dabei wird es nicht bleiben", sagte der Niederländer dem SID am Rande eines Termins mit Partner Volkswagen.

Van Bommel will die richtige Einstellung gegen Fürth (Foto: SID)

Gerade nach einer Pause mit vielen Nationalspielern auf Länderspielreise sei, so van Bommel weiter, jeder Gegner gefährlich: "Unsere Vorbereitungszeit ist kurz. Nur hochkonzentriert können wir in Fürth drei Punkte holen."

SID