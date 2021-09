Bayern München muss vorerst auf Corentin Tolisso verzichten. Wie Trainer Julian Nagelsmann am Freitag mitteilte, soll der Franzose seine muskulären Probleme erst vollständig auskurieren und dann sorgfältig wieder aufgebaut werden. Für das Bundesligaspiel am Samstag bei RB Leipzig (18.30 Uhr/Sky) fällt Tolisso ebenso aus wie für die Auftaktbegegnung in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) beim FC Barcelona.

Coman und Tolisso fallen gegen Leipzig aus (Foto: SID)

Der ebenfalls angeschlagene Kingsley Coman steht gegen Leipzig ebenfalls nicht zur Verfügung, käme aber schon in Barcelona wieder für einen Einsatz infrage. Alle anderen Münchner Spieler sind einsatzfähig, dies gilt auch für die zuletzt verletzten oder angeschlagenen Thomas Müller, Alphonso Davies, Benjamin Pavard und Lucas Hernandez.

SID