Trainer Julian Nagelsmann lässt im Bundesliga-Heimspiel von Bayern München gegen den VfL Bochum wie angekündigt nicht allzu viel rotieren. Nach dem Traumstart in die Champions League am vergangenen Dienstag beim FC Barcelona (3:0) nimmt der Coach lediglich drei Wechsel in der Startelf vor.

Verteidiger Josip Stanisic rückt wieder in die Startelf (Foto: SID)

Für Benjamin Pavard wird gegen den Aufsteiger Josip Stanisic auf der rechten Seite verteidigen. Im Zentrum kommt Lucas Hernandez anstelle von Dayot Upamecano zum Einsatz. Auf der rechten Offensivposition spielt Serge Gnabry, Jamal Musiala sitzt wie Pavard und Upamecano zunächst auf der Bank.

SID