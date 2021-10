Die Bundesliga hat in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) an diesem Spieltag 2,734 Punkte abgeräumt und den Rückstand auf Rang drei verkürzt. Dort steht weiter Italien, das allerdings lediglich auf 2,143 Zähler kam. Der Abstand liegt damit nur noch bei 1,69. Auch Tabellenführer England landete in dieser Woche mit 2,572 Punkten hinter Deutschland. Spanien ergatterte glatte 2,000 Punkte.

Bei den Bundesligaklubs lief es in dieser Woche (Foto: SID)

In der laufenden Saison führen die Niederlande die Tabelle mit 6,400 Punkten vor Deutschland an (5,214), es folgen England (1.), Serbien (12.) und die Schweiz (14., je 5,000). Die vier Tabellenletzten San Marino, Andorra, Montenegro und Island haben schon keine Teilnehmer mehr.

Frankreich hat Portugal im ewigen Wechselkampf um Platz fünf mal wieder überholt, was aber keine Bedeutung für die europäischen Startplätze hat. Beide stehen jetzt gleichauf bei 4,750 Punkten in der laufenden Saison. Schottland als Letzter der Top 10 hat keine Punkte geholt und droht von der Ukraine verdrängt zu werden.

Die UEFA-Fünfjahreswertung nach dem 2. Spieltag der Gruppenspiele in der Champions-, Europa- und Conference-League (maßgeblich für die Verteilung der Startplätze 23/24)

Land 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Gesamt

1. England 20,071 22,642 18,571 24,357 5,000 90,641

2. Spanien 19,714 19,571 18,928 19,500 4,857 82,570

3. Italien 17,333 12,642 14,928 16,285 4,714 65,903

4. Deutschland 9,857 15,214 18,714 15,214 5,214 64,213

5. Frankreich 11,500 10,583 11,666 7,916 4,750 46,415

6. Portugal 9,666 10,900 10,300 9,600 4,750 46,216

7. Niederlande 2,900 8,600 9,400 9,200 6,400 36,500

8. Österreich 9,750 6,200 5,800 6,700 4,400 32,850

9. Russland 12,600 7,583 4,666 4,333 2,500 31,682

10. Schottland 4,000 6,750 9,750 8,500 2,300 31,300

SID