Herausforderer Bayer Leverkusen empfängt Rekordmeister Bayern München zum Topspiel der Fußball-Bundesliga. Beide Teams stehen punktgleich an der Tabellenspitze, im Fokus stehen ab 15.30 Uhr auch die beiden Shootingstars Florian Wirtz und Jamal Musiala. Um 17.30 Uhr komplettieren der FC Augsburg und Arminia Bielefeld den 8. Spieltag.

Die Leverkusener treffen auf Bayern München (Foto: SID)

Die kriselnde SG Flensburg-Handewitt reist zum Spitzenspiel der Handball-Bundesliga nach Magdeburg. Der SCM kehrt nach dem Gewinn der Klub-WM in den Liga-Alltag zurück will mit dem siebten Sieg im siebten Spiel die Tabellenführung ab 14 Uhr zurückerobern. Um 16 Uhr tritt Rekordmeister THW Kiel beim Pokalsieger TBV Lemgo Lippe an.

SID