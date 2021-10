Am Sonntag empfängt der 1. FC Köln am 9. Spieltag der Bundesliga Bayer Leverkusen zum Rheinderby. Beide Mannschaften haben in der Liga zuletzt Debakel erlebt. Köln kam beim 0:5 bei der TSG Hoffenheim unter die Räder, Bayer verlor das Topspiel gegen Bayern München mit 1:5. Ein Derby eignet sich besonders gut zur Wiedergutmachung. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Anschließend empfängt der VfB Stuttgart ab 17.30 Uhr den 1. FC Union Berlin. Den Abschluss des Spieltages bilden der VfL Bochum und Eintracht Frankfurt ab 19.30 Uhr.

Moussa Diaby (l.) und Florian Kainz im Kampf um den Ball (Foto: SID)

Beim Großen Preis der USA kommt es in der Formel 1 zum nächsten Titel-Showdown zwischen dem WM-Führenden Max Verstappen und Weltmeister Lewis Hamilton. Schon im Freitagstraining hatten sich die beiden Konkurrenten keinen Millimeter geschenkt und gerieten aneinander. Mick Schumacher fährt mit dem Haas-Team seinen ersten Heim-Grand-Prix. Sebastian Vettel will im Aston Martin wieder einen Aufwärtstrend starten. Gestartet wird um 21.00 Uhr.

Pauline Schäfer-Betz kann am Sonntag zum zweiten Mal in ihrer Karriere Weltmeisterin am Schwebebalken werden. Das Finale ist ihr letzter Auftritt bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Kitakyushu. Die 24-Jährige sieht dem Wettbewerb gelassen entgegen und will vor allem eine saubere Übung turnen. Beginn des Wettkampfes ist um 10.00 Uhr.

Emma Hinze könnte am Sonntag in Roubaix zum zweiten Mal nacheinander das WM-Triple perfekt machen. Nach den Goldmedaillen im Einzel- und Team-Sprint will die 24 Jahre alte Topfavoritin auch im Keirin ganz oben stehen. Das Triple gelang ihr bereits bei der WM 2020 in Berlin. Die entscheidenden Rennen starten um 16.17 Uhr.

Nach dem Frauen-Auftakt am Samstag starten die Männer am Sonntag mit dem Riesenslalom im österreichischen Sölden in den Ski-Weltcup. Bei den deutschen Fahrern gibt es trotz der überraschend erfolgreichen WM im Februar keine allzu großen Erwartungen an den Saisonstart. Vielmehr scheint der Auftakt eine Art Aufwärmprogramm ohne große Aussicht auf Erfolg. Der erste Lauf beginnt um 10.00 Uhr, der Zweite folgt ab 13.30 Uhr.

