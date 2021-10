Einen Tag nach der Trennung von Chefcoach Mark van Bommel hat beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg dessen Assistent Michael Frontzeck vorübergehend das Training übernommen. Der 57-Jährige leitete am Montagvormittag eine erste Übungseinheit bei den Niedersachsen und wird dies voraussichtlich auch am Dienstag (10.30 Uhr) tun.

Frontzeck ist vorübergehend Nachfolger von van Bommel (Foto: SID)

Der Bundesliga-Neunte hatte am Sonntag eine zeitnahe Lösung für die dauerhafte Nachfolge des Niederländers angekündigt. Denkbar erscheint eine Vorstellung des neuen Trainers am trainingsfreien Mittwoch. Nach dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal steht für den Champions-League-Teilnehmer erst am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen das nächste Pflichtspiel an.

Edin Terzic, Sportdirektor bei Borussia Dortmund, und der aktuell joblose Florian Kohfeldt, zuletzt als Trainer bei Werder Bremen tätig, gelten als erste Kandidaten auf den Chefsessel beim VfL. Genannt werden aber auch Domenico Tedesco und Ole Werner.

SID