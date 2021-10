Hertha BSC visiert nach seinem jüngsten Aufschwung in der Fußball-Bundesliga den nächsten Dreier an. Die Berliner, zuletzt zweimal nacheinander siegreich, treten bei der TSG Hoffenheim an, die am vergangenen Wochenende ein 0:4 bei Rekordmeister Bayern München kassiert hatte. Das Duell der Pokal-Achtelfinalisten beginnt um 20.30 Uhr.

Die Hertha und Dardai wollen gegen Hoffenheim punkten (Foto: SID)

Nur drei Tage nach dem Pokalaus bei Drittligist 1860 München ist Schalke 04 wieder in der 2. Fußball-Bundesliga gefordert. Der Tabellendritte tritt ab 18.30 Uhr beim 1. FC Heidenheim an und kann zumindest vorübergehend auf einen direkten Aufstiegsplatz springen. Der 1. FC Nürnberg, der direkt hinter den Schalkern steht und auch in der zweiten Pokalrunde ausschied, spielt zeitgleich bei Darmstadt 98.

SID