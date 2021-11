Trainer Jesse Marsch will die Ergebniskrise beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig mit einem Erfolg im Topspiel gegen Borussia Dortmund beenden. Seine Botschaft an die Mannschaft nach 2:2 gegen Paris St. Germain und dem Aus in der Champions League war: "Ein Sieg gegen Dortmund ist für unserer Gruppe Pflicht."

Marsch fordert Sieg von RB gegen den BVB (Foto: SID)

Der Amerikaner freut sich am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) auf ein "ausverkauftes Stadion und zum ersten Mal Stehplätze" in Leipzig: "Die Stimmung wird überragend sein." Nicht mit dabei ist Innenverteidiger Willi Orban, der am Mittwoch in der Champions League gegen Paris eine leichte Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel erlitt. "Nach der Länderspielpause wird er wieder bereit sein", sagte Marsch.

Für den wiedergenesenen Dani Olmo könnte es für "45-60 Minuten" gegen den Tabellenzweiten aus Dortmund reichen. Leipzig liegt bereits neun Punkte hinter dem DFB-Pokalsieger, in der Königsklasse ist RB mit einem Punkt Tabellenletzter. "Wir haben viel mit unserer Gruppe gekämpft, hatten Schwierigkeiten und haben viel gelernt", sagte Marsch: "Jetzt ist die Zeit, gegen einen Top-Gegner einen Sieg zu holen."

SID