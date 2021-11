DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund geht mit unverändert großen Personalsorgen in das Bundesligaspiel bei RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky). "Wir haben bald eine Länderspielpause, in der wir hoffen, dass einige Profis zurückkommen. Das Leipzig-Spiel wird aber ohne alle diese Spieler stattfinden", sagte Trainer Marco Rose am Freitag.

Trainer Rose trifft mit dem BVB auf RB Leipzig (Foto: SID)

Unter anderem fehlen nach der Verletzung von Marius Wolf die ersten drei Linksverteidiger im Kader. "Felix Passlack und selbst unser Innenverteidiger Manuel Akanji können außen spielen", betonte Rose, "wir werden eine Lösung finden." Weiterhin fehlen beispielsweise auch Erling Haaland, Emre Can und Mahmoud Dahoud.

Rose schwärmte vor seiner Rückkehr von seiner Geburtsstadt Leipzig. "Meine Familie lebt dort, es ist eine ganz tolle Stadt mit tollen Menschen", sagte er: "Ich will dahin irgendwann auch mal zurück, in zehn Jahren oder so."

SID