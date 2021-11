Trainer Thomas Reis von Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum will weiter an der Chancenverwertung seines Teams arbeiten. "Wir erarbeiten uns viele Chancen aktuell, bringen diese aber nicht oft genug ins Ziel. In der Defensive sind wir stabiler geworden", sagte Reis vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim.

Thomas Reis beklagt mangelnde Chancenverwertung (Foto: SID)

Sein Team wolle "auch am Samstag wieder aktiv Fußball spielen. Wir wissen, was uns erwartet und dürfen Hoffenheim nicht ins Spielen kommen lassen. Denn da haben sie richtig Qualität in ihren Reihen", meinte der VfL-Trainer.

Allerdings hat Reis wieder mehr Alternativen im Kader zur Verfügung: "Ich habe Optionen, was die Startelf angeht. Das macht mich froh. Ob es auch Änderungen im Vergleich zum Gladbach-Spiel geben wird, das kann ich aber noch nicht sagen."

Zuletzt hatten die Westfalen mit 1:2 bei Bayern-Schreck Borussia Mönchengladbach verloren.

SID