Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Verteidiger Waldemar Anton vorzeitig um ein Jahr bis 2025 verlängert. Das teilten die Schwaben am Freitag mit. "Auch wenn es sportlich im Moment nicht so leicht ist, bin ich überzeugt von dem Weg, den wir beim VfB gemeinsam gehen", sagte Anton in einer Mitteilung.

Waldemar Anton zählt zu den Leistungsträgern des VfB (Foto: SID)

Der 25-Jährige, der im Sommer 2020 von Hannover nach Stuttgart gewechselt war, fühle sich mit seiner Familie "sehr wohl hier, auch das war ein wichtiger Grund für die Vertragsverlängerung".

Sportdirektor Sven Mislintat lobte den Innenverteidiger, der unter Trainer Pellegrino Matarazzo in bislang 42 Pflichtspielen eingesetzt wurde. "Waldi hat vom ersten Tag an unsere Erwartungen mehr als erfüllt. Seine fußballerischen Qualitäten sind offensichtlich, dazu kommen die Bereitschaft, auf und neben dem Platz Verantwortung zu übernehmen und der Antrieb, sich stetig zu verbessern", sagte er.

SID