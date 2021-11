Ein Topspiel mit Bayern München ist keine Überraschung, dass am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga aber auch der SC Freiburg in der Spitzengruppe mitmischt, ist bemerkenswert. Um 15.30 Uhr empfängt das Starensemble des Rekordmeisters den Tabellendritten aus dem Breisgau. Borussia Dortmund ist um 18.30 Uhr bei RB Leipzig gefordert.

Die Trainer lobten einander vor dem Spiel gegenseitig (Foto: SID)

Im Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt geht es ab 21.00 Uhr um die Startplätze für den Grand Prix am Sonntag. Weltmeister Lewis Hamilton rechnet mit Vorteilen für seinen großen Konkurrenten Max Verstappen und dessen Red Bull. Vor dem 18. WM-Lauf führt der Niederländer in der Gesamtwertung knapp vor dem Seriensieger aus Großbritannien im Mercedes.

SID