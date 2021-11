Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 darf beim kommenden Bundesliga-Heimspiel am 21. November (17.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Köln erstmals in dieser Saison bis zu 30.000 Zuschauer in seiner Arena begrüßen. Wie die Nullfünfer mitteilten, sieht die neue Coronaverordnung des Landes Rheinland-Pfalz keine Obergrenze mehr vor.

30.000 Stadionbesucher wären ein neuer Saisonrekord (Foto: SID)

In der ausverkauften Partie am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) hatte Mainz mit 25.000 Fans seinen bisherigen Saisonrekord erreicht.

Auf einzelnen "3G-Tribünen" sollen die Zuschauer weiterhin im Schachbrettmuster sitzen, um Abstände einhalten zu können. In diesen Bereichen entfällt nun die bislang festgeschriebene Höchstgrenze von maximal 1000 getesteten Fans. Im Großteil des Stadions gilt die 2G-Regelung.

SID