Nach Bekanntwerden des Coronafalls Niklas Süle in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat Bayern München auch Eric-Maxim Choupo Moting in Quarantäne geschickt. Der Rekordmeister bestätigte am Dienstag, dass auch der Angreifer Kontakt zu Süle gehabt habe.

Nach Coronafall auch Choupo Moting in Quarantäne. (Foto: SID)

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte neben Süle auch dessen Bayern-Kollegen Serge Gnabry, Joshua Kimmich und Jamal Musiala sowie Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg) nach Hause geschickt. Sie begeben sich dort ebenfalls in Isolation.

SID