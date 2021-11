Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC ohne Reece Oxford auskommen. Der Innenverteidiger habe nach einer "unglücklichen Aktion" im Training "Probleme mit der Muskulatur", wie Trainer Markus Weinzierl am Donnerstag sagte. Dafür steht der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas, der in der vergangenen Woche beim überraschenden 2:1 gegen Bayern München wegen eines positiven Coronatests ausgefallen war, wieder zur Verfügung.

Oxford fehlt wegen Muskulaturproblemen gegen die Hertha (Foto: SID)

Der Sieg gegen den Rekordmeister habe beim FCA im Kampf gegen den Abstieg das Selbstvertrauen gestärkt, doch Weinzierl warnte: "Das ist kein Grund, sich zurückzulehnen. Ganz im Gegenteil: Es kommen jetzt brutal wichtige Spiele auf uns zu. Berlin ist das erste. Da nachzulegen, ist die große Aufgabe."

Bei der Hertha hat Augsburg noch nie gewonnen. "Jede Serie ist da, um sie zu brechen", sagte Weinzierl. Er hoffe, dass der Erfolg gegen die Bayern "Rückenwind gibt und uns nicht belastet".

SID