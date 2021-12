Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss wohl länger auf Rechtsverteidiger Josip Stanisic verzichten. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, zog sich der 21-jährige Kroate im Training einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zu. Damit wird Stanisic "in den kommenden Spielen" ausfallen, unter anderem im Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Bayern-Verteidiger Josip Stanisic fällt aus (Foto: SID)

Stanisic kehrte in der vergangenen Woche ins Training zurück, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

SID