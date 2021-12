Union Berlin empfängt zum Auftakt des 14. Bundesliga-Spieltags Vizemeister RB Leipzig. Beide Teams mussten im Liga-Alltag zuletzt Niederlagen hinnehmen. Gerade die von Corona gebeutelten Gästen könnten den Anschluss an die Europacup-Plätze verlieren. Union könnte dagegen mit einem Sieg mindestens für eine Nacht auf einen Champions-League-Platz springen. Anpfiff in Berlin ist um 20.30 Uhr.

Union Berlin trifft auf Vizemeister RB Leipzig (Foto: SID)

Der Titelkampf in der Formel 1 spitzt sich immer weiter zu. Am Freitag beginnt in Dschidda in Saudi-Arabien das vorletzte Renn-Wochenende der Motorsport-Königsklasse. WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull und Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes haben sich schon in den letzten Wochen auch beim freien Training nichts geschenkt. Ab 14.30 dürfen die Teams im ersten Training ihre Autos testen, um 18.00 Uhr folgt die zweite Einheit.

Es geht bergauf bei den Alpin-Athletinnen und Athleten des Deutschen Skiverbandes. Zuletzt holten Lena Dürr mit Rang fünf und Romed Baumann auf Platz sechs im Weltcup gute Ergebnisse für das Team. Die nächsten Erfolge sollen folgen, wenn am Freitag ab 18.45 Uhr die Frauen beim Super-G in Beaver Creek und die Männer bei der Abfahrt in Lake Louise um 20.30 Uhr starten.

SID