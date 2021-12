Borussia Dortmund startet mit Torjäger Erling Haaland in der Anfangsformation in den Ligagipfel gegen Bayern München (18.30 Uhr/Sky). Der Norweger hatte erst in der vergangenen Woche im Spiel beim VfL Wolfsburg (3:1) sein Comeback nach längerer Verletzungspause gegeben und nach seiner Einwechslung zum Endstand getroffen.

Erling Haaland ist zurück in der BVB-Startelf (Foto: SID)

Bei den Bayern steht Leon Goretzka in der Startelf. Der Nationalspieler war zuletzt angeschlagen und trainierte nur dosiert. Die Münchner gehen als Tabellenführer mit einem Punkt Vorsprung in das Duell mit dem Verfolger.

SID