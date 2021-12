Interimstrainer Achim Beierlorzer vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig darf nach überstandener Corona-Infektion die Quarantäne verlassen. Das gab der Klub am Montagabend "nach den entsprechenden Negativtests und Rücksprache mit dem Gesundheitsamt" bekannt. Der 54-Jährige wird damit die Mannschaft am Dienstagabend (18.45 Uhr/DAZN) beim abschließenden Gruppenspiel der Champions League gegen Manchester City betreuen.

Achim Beierlorzer muss nicht mehr in Quarantäne bleiben (Foto: SID)

Beierlorzer hat nach der Entlassung von Coach Jesse Marsch am Sonntag interimsweise das Traineramt bei RB inne, voraussichtlich bis zum Ende der Hinrunde. Beierlorzer hatte Marsch bereits bei dessen Corona-Infektion Ende November an der Seitenlinie vertreten, bis er selbst eine Woche darauf an dem Virus erkrankte.

SID