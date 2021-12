Der Sportwettenanbieter bwin bietet eine Siegquote von 11,50 für einen Sieg des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Tabellenführer Bayern München. Allerdings ist der FC Bayern mit einer Siegquote von 1,25 klarer Favorit gegen die Mainzer in der Allianz Arena.

Die Bayern sind gegen Mainz der klare Favorit (Foto: SID)

Borussia Dortmund geht als Favorit (Siegquote 1,50) am Samstag (15.30/Sky) in das Duell beim Revierrivalen und Aufsteiger VfL Bochum (Quote 6,00). Der zu Hause noch ungeschlagene 1. FC Köln (Quote 1,62) ist am Freitag (20.30/DAZN) ebenfalls in der Favoritenrolle gegen den FC Augsburg (5,25).

SID