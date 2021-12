Fußball-Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum kann zum Jahresabschluss im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin wieder vor maximal 13.799 Zuschauenden spielen. Diese Zahl stehe im Einklang mit der Coronaschutzverordnung in Nordrhein-Westfalen, so der VfL.

Bochum kann das Stadion mit 13.799 Zuschauern füllen (Foto: SID)

Stehplätze sind gemäß der aktuellen Coronaschutzverordnung weiterhin untersagt, die Dauerkarten im Stehplatzbereich bleiben dementsprechend gesperrt. Hingegen behalten die Dauerkarten im Sitzplatzbereich weiterhin ihre Gültigkeit.

SID