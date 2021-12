Angreifer Fabian Klos vom Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld ist wegen seiner Roten Karte im Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (2:0) für zwei Spiele gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag.

Arminia Bielefeld: Fabian Klos für zwei Spiele gesperrt (Foto: SID)

Klos verpasst nach der kurzen Winterpause damit die Spiele beim SC Freiburg (8. Januar) und gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth (16. Januar).

Der 34-Jährige war beim Auswärtscoup in Leipzig nach einem harten Einsteigen gegen Willi Orban in der 70. Minute vom Platz geflogen. In der laufenden Saison bringt es Klos auf drei Treffer für die Arminia, die momentan einen Abstiegsplatz belegt.

SID