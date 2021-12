Schlechte Nachrichten beim Trainingsauftakt von Bayer Leverkusen: Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt gab, wurde Abwehrspieler Piero Hincapie positiv auf das Coronavirus getestet. Die Infektion sei bei dem 19-Jährige bereits an Weihnachten in seinem Heimatland Ecuador festgestellt worden, hieß es in der Mitteilung.

Piero Hincapie ist positiv getestet worden (Foto: SID)

Hincapie befinde sich vorerst in Quarantäne. Erst nach einem negativem PCR-Test und "in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden vor Ort kann der Werkself-Profi nach Deutschland fliegen", schrieb Bayer.

SID