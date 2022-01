DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund hat seinen zweiten Coronafall nach der kurzen Winterpause vermeldet. Wie der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga am Dienstag mitteilte, wurde Marius Wolf (26) bei einem vorsorglichen PCR-Test nach Ende seines Weihnachtsurlaubs in Österreich positiv getestet.

Corona: Marius Wolf fällt aus (Foto: SID)

Der vielseitig einsetzbare Wolf habe sich umgehend in häusliche Isolation begeben und sei "aktuell symptomfrei". Kontakt zu den Mannschaftskameraden habe nicht bestanden.

Für den Rückrundenauftakt bei seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wird Wolf ebenso ausfallen wie der ebenfalls an Corona erkrankte Dan-Axel Zagadou (22). Der Franzose wurde am Sonntag während seines Urlaubs in Dubai positiv getestet.

SID