Trainer Marco Rose von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat vor dem Rückrundenstart bei Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) seinen Abwehrchef Mats Hummels in die Pflicht genommen. "Ich erwarte, dass er Verantwortung übernimmt", sagte Rose.

BVB-Kapitän Mats Hummels soll Verantwortung übernehemn (Foto: SID)

Rio-Weltmeister Hummels hatte zuletzt immer wieder mit Problemen an der Patellasehne zu kämpfen. "Ich erwarte, dass er auf einem anderen Niveau in die Rückrunde startet als in die Vorrunde. Da war er verletzt, hatte Probleme", sagte Rose, der in Frankfurt auf die Innenverteidiger Manuel Akanji (nach Knie-OP) und Dan-Axel Zagadou (COVID-19) verzichten muss.

Insgesamt forderte Rose eine bessere Defensivleistung als in der Hinrunde. "Wir müssen unser eigenes Tor konsequenter verteidigen. Wir wollen weniger Gegentore bekommen. Das ist der wichtigste Punkt", sagte Rose nach 26 Gegentreffern in den 17 Hinrundenspielen.

SID