Bayern München kann im Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wohl wieder auf deutlich mehr Stammkräfte zurückgreifen. Am Mittwochvormittag begrüßte Trainer Julian Nagelsmann sechs Rückkehrer auf dem Platz: Kapitän Manuel Neuer, Leroy Sane, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Omar Richards und Tanguy Nianzou bestritten wieder Teile des Teamtrainings. Das Sextett war zuvor wegen positiver Corona-Tests geschlossen in Isolation.

Zurück im Mannschaftstraining: Kapitän Manuel Neuer (Foto: SID)

Die ebenfalls positiv getesteten Kingsley Coman und Corentin Tolisso hatten die Quarantäne bereits verlassen. Damit fehlt von den neun Spielern, die wegen COVID-19 den Rückrunden-Start gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) verpasst hatten, nur noch Lucas Hernandez.

Nach einigen Sprints standen bei der Einheit am Mittwoch vor allem Pass- und Spielformen auf dem Programm. Sane, Upamecano, Davies und Nianzou trainierten allerdings nach dem gemeinsamen Aufwärmen mit ihren Kollegen separat weiter.

SID