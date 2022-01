In der Deutschen Bundesliga sind bislang 19 Spieltage absolviert. Wie gewohnt steht der Rekordmeister FC Bayern München ganz oben in der Tabelle. Dahinter lauert Borussia Dortmund auf Patzer der Bayern. Doch wer sind die Überraschungen und Flops der Saison 2021/2022? Wir haben uns die bisherige Bilanz der Teams mal genauer angesehen. Falls du in Zukunft auf eines der Spiele online wetten möchtest, dann können wir dir Testportal360 empfehlen. Im großen aktuellen bet-at-home Test geben sie ihre Erfahrungen wieder, die sie im Rahmen eines wissenschaftlich-quantitativen Tests von deutlich über 100 Kriterien mit bet-at-home gemacht haben.

Der Favorit

Wie immer sind die Bayern das Maß aller Dinge. Doch die Dominanz der letzten Jahre ist in diesem Jahr nicht mehr ganz so groß und erdrückend. Der FCB führt „nur“ mit sechs Punkten Vorsprung die Tabelle an, zudem ist man im Pokal gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:5 unter die Räder gekommen. Umso wichtiger ist wieder einmal Tormaschine und frisch gebackener Weltfußballer des Jahres, Robert Lewandowski. Der Pole führt auch die Torjägerliste mit 23 Toren überlegen an. Sein erster Verfolger ist Leverkusens Patrick Schick, der es auf 18 Treffer bringt. Dortmunds Erling Haaland kann nach seiner Verletzungspause wieder ins Geschehen eingreifen und hält bislang bei 15 Saisontoren. Dafür plagen den Rekordmeister zahlreiche Verletzungen und Corona-Ausfälle. Ein Marcel Sabitzer hat, nach seinem Wechsel aus Leipzig nach München, noch nicht richtig in die Mannschaft gefunden. Einen David Alaba konnten die Bayern aber ganz gut ersetzen. Natürlich führt auch dieses Jahr kein Weg an den Münchnern vorbei, will man den Titel holen. Doch momentan scheint nur der BVB aus Dortmund in der Lage zu sein es den Bayern so schwer wie möglich zu machen, obwohl man auch im Ruhrpott nicht gerade Glanzleistungen am Fließband abliefert.

Die Überraschungen

Die Überraschungen der aktuellen Spielzeit sind der FC Freiburg, Union Berlin und die wieder erstarkten Sinsheimer der TSG 1899 Hoffenheim. Doch vor allem begeistern in diesem Jahr die Breisgauer vom FC Freiburg. Trainer-Ikone Christian Streich schafft es immer wieder eine schlagkräftige Truppe in der Bundesliga auf Punktejagd zu schicken. Doch in diesem Jahr sind die Freiburger auf Kurs Europa. Mit 30 Punkten steht der FC Freiburg auf Rang sechs der Tabelle und liegt somit nur einen Zähler hinter den Champions-League-Plätzen. Einen dieser Plätze belegt zurzeit auch die TSG Hoffenheim, die mit 31 Punkten auf dem vierten Rang platziert sind. Das Team von Baumgartner, Posch, Grillitsch & Co. hat sich sukzessive nach oben gearbeitet. Nur am letzten Spieltag musste man sich gegen einen weiteren starken Außenseiter mit 1:2 geschlagen geben. Union Berlin hält momentan Platz fünf in der Deutschen Bundesliga. Nach ihrem Aufstieg 2019 haben sich die Berliner „Eisernen“ in der oberen Tabellenhälfte der Bundesliga festgesetzt. In der letzten Spielzeit erreichte man sogar einen internationalen Startplatz für die Conference League.

Die Flops

Die Teams von denen man sich durchaus mehr erwarten durfte stecken tief unten drin. Mönchengladbach kam mit Trainer Adi Hütter bisher noch nicht richtig auf Touren. Mit 22 Punkten liegen die „Fohlen“ nur auf Rang zwölf. Ähnlich ergeht es den „Wölfen“ aus Wolfsburg, die sich mit einem Punkt weniger auf Platz 14 wiederfinden. Dazwischen steht ebenfalls eine Mannschaft, die eigentlich weiter oben mitspielen wollte. Die Hertha aus Berlin ist somit die klare Nummer zwei in der Stadt und muss Union Berlin den Vortritt lassen. Der VfB Stuttgart steckt zurzeit überhaupt tief im Abstiegskampf. Rang 17 ist für die Schwaben nicht das was sie sich vorgenommen haben. Doch zumindest kann der VfB wieder aufatmen und auf Tore des wieder genesenen Torjäger Saša Kalajdžić hoffen. Und dann wäre da noch RB Leipzig, die in den letzten Jahren als Bayern-Jäger gehandelt wurden und es sich auch in den Top 3 der Bundesliga bequem gemacht haben. In diesem Jahr schaffte man es mit Trainer Jesse Marsch nicht sich in diesen Regionen festzusetzen. Mit dem neuen Übungsleiter, Domenico Tedesco, hat man sich aber wieder gefangen und nähert sich langsam wieder den internationalen Plätzen.

