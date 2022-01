Fußball-Bundesligist Bayern Leverkusen hat seinen Nachwuchsspieler Emrehan Gedikli für ein weiteres Jahr an sich gebunden. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der 18-Jährige einen neuen Vertrag bis Sommer 2023. Der deutsche U19-Nationalspieler ist seit 2010 bei Bayer, in der vergangenen Saison hatte er sein Profi-Debüt gegeben. Gewöhnlich läuft der Spieler für die U19 auf.

Nachwuchsspieler Gedikli (l.) verlängert bis 2023 (Foto: SID)

"Emrehan ist ein abschlussstarker Strafraumspieler, der in der Hinrunde mit einigen kleineren Verletzungen zu kämpfen hatte. Doch seine Entwicklung ist vielversprechend", sagte Sportdirektor Simon Rolfes: "Jetzt wird es wichtig sein, dass er auf möglichst hohem Niveau Spielpraxis bekommt."

SID