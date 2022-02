Der Kampf um die letzten WM-Tickets in Südamerika geht auf die Zielgerade. Spitzenreiter Brasilien und Argentinien sind bereits durch, beste Aussichten hat der Tabellendritte Ecuador, der in der Nacht zu Mittwoch bei Verfolger Peru antreten muss. Unter Zugzwang stehen das Team aus Uruguay, das Schlusslicht Venezuela empfängt, sowie die Kolumbianer. Die Auswahl um Eintracht-Stürmer Rafael Borre ist in Argentinien gefordert. Den Auftakt macht Chile um 21.00 Uhr in Bolivien.

Kolumbien trifft in der WM-Qualifikation auf Argentinien (Foto: SID)

Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte will Red Bull München ins Champions-League-Finale im Eishockey einziehen. Um 18.00 Uhr steigt das Halbfinale beim finnischen Rekordmeister Tappara Tampere, nicht dabei sind die Nationalspieler des deutschen Olympia-Aufgebots. Aufgrund von Corona-Verschiebungen wird der Finalgegner für Rögle BK/Schweden am 1. März nur in einer Begegnung statt mit Hin- und Rückspiel ermittelt.

BBL-Spitzenreiter Bayern München hat in dieser Woche einen anspruchsvollen Dreierpack zu bewältigen. Zum Auftakt geht es in der EuroLeague im Kampf um die Play-off-Plätze zum Titelanwärter FC Barcelona, die Partie beginnt um 21.00 Uhr. Bereits am Donnerstag gastiert dann Maccabi Tel Aviv in München, am Sonntag wartet in der Liga das Auswärtsspiel bei den Löwen Braunschweig.

SID