Trainer Tayfun Korkut vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC will sich von der heiklen Ausgangslage vor dem Spiel gegen den VfL Bochum am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Wir können jedes Spiel gewinnen und so gehen wir auch an die Sache ran", sagte Korkut am Donnerstag auf einer Pressekonferenz: "Für uns ist es erst einmal wichtig, dass wir einen Schritt machen".

Tayfun Korkut erwartet schwierige Aufgabe (Foto: SID)

An "nichts anderes verschwenden wir im Moment unsere Zeit", betonte Korkut. Die Berliner trennen derzeit nur drei Punkte vom Relegationsrang 16. Mit Bochum erwartet der Hertha-Coach eine Mannschaft, die einen "sehr klaren Fußball" spiele und "gute Umschaltmomente" habe: "Es wird eine harte Nuss."

Seine Mannschaft müsse "von der ersten Sekunde an da sein", sagte Korkut: "Es wird wichtig sein, dass wir die Basics abrufen". Gegen den Aufsteiger soll Neuzugang Marc Oliver Kempf beginnen, da Kapitän und Innenverteidiger Dedryck Boyata verletzt ausfällt.

SID