Steffen Baumgart brannte wie gewohnt ein Feuerwerk der Emotionen ab. "Ich bin in der Wohnung auf und abgelaufen. Ich war genauso laut wie immer", berichtete der Trainer des 1. FC Köln nach dem mühevollen 1:0 gegen den SC Freiburg in der Bild-Zeitung.

Auch im Wohnzimmer unter Strom: FC-Trainer Baumgart (Foto: SID)

Trotz der Corona-Quarantäne verwandelte der Coach der Rheinländer sein Wohnzimmer in eine Coachingzone und war am TV genauso lautstark dabei wie normalerweise an der Seitenlinie im RheinEnergieStadion.

Zeitweise versuchte sogar der Familienhund, den emotionalen und lauten FC-Coach zu beruhigen. Baumgarts Tochter Emilia hatte den wilden Samstagnachmittag gefilmt und in den sozialen Medien geteilt. "Ich war viel in Bewegung und habe den Fernseher angeschrien", gab der Trainer zu: "Ich hoffe, die Nachbarn beschweren sich nicht."

SID